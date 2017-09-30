Ryanair компенсує пасажирам скасовані рейси

Бюджетна ірландська авіакомпанія Ryanair ввечері в п'ятницю, 29 вересня, виконала вимогу Управління цивільної авіації Великобританії (CAA) щодо необхідності інформування про компенсації скасованих рейсів, передає DW.

Компанія оприлюднила повідомлення, в якому поінформувала своїх пасажирів про те, що вони мають право на отримання компенсації через скасування рейсів.

Як йдеться у повідомленні Ryanair, окрім повної компенсації вартості квитків або використання інших рейсів у тому ж напрямку, пасажирам скасованих рейсів буде запропоновано ваучер на суму 40 євро за кожен квиток, який діятиме з жовтня 2017 року до березня 2018 року. Також перевізник заявив, що готовий оплатити пасажирам "обґрунтовані" витрати, пов'язані із незручностями через скасування рейсів.

У CAA після публікації повідомлення Ryanair зазначили, що авіаперевізник "капітулював".

Виконавчий директор управління Ендрю Хайнс пообіцяв, що CAA продовжуватиме здійснювати тиск на ірландського лоукостера.

"Ми детально вивчимо їхню позицію та відстежуватимемо ситуацію, аби переконатися в тому, що пасажири на практиці отримають те, на що вони мають право", - зазначив він.

27 вересня Ryanair повідомила про скасування ще 18 тисяч рейсів. Скасування рейсів авіакомпанії зачепило близько 700 тисяч пасажирів.