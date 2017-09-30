Спікер парламенту Швеції: Необхідно підтримувати дискусії щодо членства України в ЄС

Північноєвропейські країни мають підтримувати ідею розширення Євросоюзу, в тому числі прийняття в майбутньому до складу блоку України та Молдови.

Про це заявив спікер парламенту Швеції Урбан Алін під час виступу на "Ризькій конференції-2017", повідомляє "Європейська правда".

"Країни Північної Європи та Балтії (Північно-Балтійська вісімка, - ред.) мають бути тим голосом у Євросоюзі, який закликатиме бути більш відкритими до глобалізації…Ми маємо бути на чолі дискусій про те, що країни мають право бути членами ЄС. Я кажу про такі країни, як Україна і Молдова", - сказав Алін.

Він зазначив, що виступає проти будь-яких закликів щодо закриття кордонів, адже люди, які приїжджають до країн Скандинавії та Балтії, можуть на власні очі побачити переваги інтеграції.

Алін також відзначив, що в даний час в Євросоюзі ніхто не має бажання говорити про розширення, хоча подібна відмова від дискусії, на його думку, велика помилка.

"У певний момент в майбутньому буде хороший період для розширення ЄС і ми маємо просувати цю ідею", - додав спікер.