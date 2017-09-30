Тіллерсон у Китаї закликав до спокою через кризу навколо Північної Кореї

Держсекретар США Рекс Тіллерсон зустрівся з президентом Китаю Сі Цзінпінем та іншими офіційними особами 30 вересня для обговорення питань торгівлі, ядерної загрози Північної Кореї та майбутнього візиту до Китаю президента США Дональда Трампа, повідомляє Радіо Свобода.

Тіллерсон у зв’язку з ситуацією на Корейському півострові закликав до спокою, але відзначив, що Північна Корея повинна припинити свої ракетні випробування. Тіллерсон додав, що Сполучені Штати не визнають Північну Корею ядерною державою, але додав, що Вашингтон не має наміру повалити режим автократичного правителя Кіма Чен Ина.

США прагнуть, щоб Китай здійснив жорсткіші дії проти Північної Кореї у відповідь на випробування ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет.

28 вересня Китай оголосив, що всі північнокорейські компанії в Китаїзобов’язані припинити свою діяльність до початку січня. Винятком із цього правила будуть компанії, діяльність яких схвалена Комітетом із санкцій Ради безпеки ООН, йдеться, зокрема, про неприбуткові та некомерційні інфраструктурні проекти.

Цей наказ пов'язаний з останніми санкціями, схваленими 11 вересня Радою безпеки ООН у відповідь на випробування ракет та ядерної зброї в Північній Кореї.

Раніше Тіллерсон заявив, що його візит дає змогу оцінити прогрес, досягнутий між двома країнами після квітневої зустрічі Сі та Трампа у Флориді. Тоді сторони встановили 100-денний план подальших дискусій з питань торгівлі, що тривали до середини липня.

Перший офіційний візит Трампа до Китаю запланований на листопад.