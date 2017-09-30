Трамп доручив Тіллерсону виконувати санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп делегував державному секретареві Рексу Тіллерсону повноваження з виконання санкцій проти Північної Кореї та Росії.

Про це йдеться в президентському меморандумі, опублікованому на сайті Білого дому.

Держсекретар отримав функції і повноваженя в рамках виконання Акту про протидію супротивникам США через Закон про санкції 2017 року, Закону про підтримку свободи України від 2014 року і Закону про підтримку суверенітету, цілісності, демократії і економічної стабільності України від 2014 року.

Тіллерсон у погодженні з міністром фінансів США Стівеном Мнучіном контролюватиме виконання санкцій щодо Північної Кореї.

З 28 листопада США посилять секторальні санкції проти РФ.