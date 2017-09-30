У Калинівці спостерігається поодинока детонація боєприпасів, - ДСНС (фото, відео)

Станом на ранок 30 вересня відкритих осередків горіння на військових складах у Калинівці Вінницької області немає, проте спостерігається поодинока детонація боєприпасів.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

"Авіація ДСНС завершила роботу щодо гасіння осередків займань на території військового складу та повернулася у місця дислокації. Всього з початку робіт пожежними літаками Ан-32П здійснено 48 скидів (384 тони води), із них 29 вересня - 12 скидів (96 тон води)", - йдеться у повідомленні.

Сапери очищають від вибухонебезпечних предметів місцевість у 10-ти кілометровій зоні навколо арсеналу. Під час розмінування виявлено 205 вибухонебезпечних предметів, розкиданих вибухами.

Ситуація поступово нормалізується. Місцеве населення повертається до своїх помешкань, повідомили у службі.

Навчання в дошкільних та освітніх навчальних закладах розпочнеться з 2 жовтня.

Відновлено газопостачання 6 тис. 119 абонентам.