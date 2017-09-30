У Каталонії поліція заблокувала 1300 шкіл за день до референдуму

Поліція Каталонії Mossos заблокувала 1300 з 2 315 шкіл, призначених як виборчі дільниці для проведення референдуму про незалежність від Іспанії.

Про це повідомляє El Pais.

За даними видання, місцева поліція з'явилася сьогодні у 1300 школах, що призначені як виборчі дільниці.

Однак, 163 школи залишаються захопленими активістами, які прагнуть забезпечити проведення голосування 1 жовтня.

Повідомляється, що активісти захопили трохи більш як 12% пунктів, призначених для референдуму.

Уряд Каталонії має намір облаштувати виборчі дільниці у 2315 школах.

Як відомо, Конституційний суд наказав місцевій поліції запобігти відкриттю центрів, де планується провести голосування 1 жовтня.