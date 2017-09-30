У київському метро затримали чоловіка з боєприпасами і наркотиками

У Києві на станції метро Деміївська правоохоронці затримали чоловіка, у якого були при собі вибуховий пакет, сигнальні ракети, димова шашка, а також наркотики.

Як повідомляє прес-служба київської поліції, затриманим виявився 22-річний уродженець Сумської області.

Походження боєприпасів власник пояснити відмовився, а наркотики зберігав для власного вживання без мети збуту. Вилучені предмети направили на експертизу. Правоохоронці встановлюють їх походження та призначення.

Слідчим відділом управління поліції в метрополітені розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Фігурантові загрожує до п’яти років позбавлення волі.