У Сирії під час нічних авіаударів загинули 28 цивільних

У провінції Ідліб, яку контролюють повстанці, загинули 28 людей, у тому числі четверо дітей, під час нічних авіаударів.

Про це повідомили представники Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, передає Reuters.

За даними рятувальників, сирійські та російські сили вбили значну кількість цивільних осіб під час авіаударів, які почалися після того, як повстанці розпочали наступ 19 вересня на північний захід країни.

Російські та сирійські військові заперечують вбивство цивільних осіб, заявляючи, що їхня ціль - лише бойовики.

Повідомляється, що під нічні авіаудари потрапило село Арманаз, яке знаходиться на відстані кількох кілометрів від кордону Туреччини.