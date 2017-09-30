У Сирії внаслідок авіаударів загинули 28 цивільних

У результаті авіаударів у сирійській провінції Ідліб у ніч на суботу, 30 вересня, загинули щонайменше 28 цивільних осіб.

Про це з посиланням на базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомляє DW.

За інформацією спостерігачів, серед загиблих - четверо дітей.

Авіаудари були завдані по місту Арманаз, яке розташоване лише у кількох кілометрах від кордону Сирії з Туреччиною.

Як зазначили в центрі моніторингу, поки не вдалося встановити, чия авіація здійснила удари - сирійська чи російська.

Нині відсутня реакція з боку сирійської армії на інформацію про бомбардування.

Після кількох місяців відносної тиші у другій половині вересня сирійська провінція Ідліб, на території якої немає бойовиків "Ісламської держави", стала об'єктом інтенсивних бомбардувань, які здійснює авіація сирійських урядових військ та союзної Росії. Згідно з рішенням "країн-гарантів" перемир'я в Сирії - РФ, Ірану та Туреччини - в провінції має запрацювати одна з чотирьох "зон деескалації".

Раніше авіація РФ вдарила по району Сирії, де знаходився спецназ США.