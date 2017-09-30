У Тернопільській області СБУ провела антитерористичні навчання (фото)

У Тернопільській області відбулися планові тактико-спеціальні антитерористичні навчання, в яких взяли участь понад 500 працівників силових відомств, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

"Учасники навчань проводили інтенсивні пошукові заходи, виконували завдання по знешкодженню диверсійних груп, ведення переговорів зі зловмисниками, які захопили заручників. На одному з об'єктів підвищеної техногенної небезпеки, розташованому недалеко від обласного центру, було проведено навчальну штурмову операцію силами спецпідрозділів "Альфа" та "КОРД", – йдеться в повідомленні.

Навчання дозволили перевірити готовність усіх суб'єктів антитерористичної діяльності в Тернопільській області на запобігання здійснення диверсій і терористичних актів, заходів та мінімізації наслідків, повідомили у спецслужбі.