У Трампа підтвердили, що напряму комунікують з КНДР щодо ядерної програми

В адміністрації президента США Дональда Трампа підтвердили, що перебувають у комунікації з Північною Кореєю з метою заохотити режим відмовитися від створення ядерної зброї.

Про це у Пекіні заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон після переговорів з китайськими лідерами, повідомляє The Telegraph.

Як відомо, у Вашингтона є канали, які він використовує для того, щоб домовитися про звільнення американських громадян, захоплених у заручники в КНДР.

"Однак, розкриття, зроблене Тіллерсоном, підтверджує те, що американські чиновники також використовують таємні переговори, щоб переконати Пхеньян вести офіційні переговори, спрямовані на пом'якшення напруженості", - відзначає The Telegraph.

"Ми пробуємо (різні варіанти - Ред.) так, щоб залишатися на зв'язку", - сказав він журналістам.

"Ми просимо. У нас є канали зв'язку з Пхеньяном, ми не в темряві, зв'язок не втрачено, у нас пара, три канали, які відкриті з Пхеньяном", - додав він.

"Ми можемо поговорити з ними, і ми говоримо з ними", - сказав він.

Відповідаючи на питання про те, чи є Китай посередником, Тіллерсон заявив, що США мають власні канали для зв'язку.