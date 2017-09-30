У Вінниці розпочали будівництво козацького корабля

Оригінальну копію козацького судна 17–18 століття планують збудувати у місті над Бугом. Сьогодні, 30 вересня, закладаючи кіль (фундамент) майбутнього корабля, ініціатори проекту зауважили, що на його зведення знадобиться щонайменше 20 кубів добротного дуба. Козацький човен матиме рухому щоглу, яка опускатиметься для проходження під мостами, та укріплений каркас. Також на кораблі передбачені весла, двигун, гармати і вітрила. А довжина човна складатиме 14 метрів, каже автор ідеї Анатолія Оболонський.

«Ми прагнемо створити не річковий варіант, а морський, щоб він повністю відповідав оригіналу, тобто тому кораблю, рештки якого знаходяться в Запорізькому Національному заповіднику «Хортиця», – пояснює Анатолій Оболонський. – Історія цього корабля пов’язана з періодом російсько-турецької війни 1735-1739 років. Щоб протистояти турецькому флоту, в Чорному морі потрібен був десантний корабель. Оскільки у російській флотилії не було досвідчених моряків, керували суднами переважно козаки, тому й називалися ці кораблі «козацькими». Унаслідок запеклих боїв більшість човнів було знищено. Решки цього судна дістали у 2002 році завдяки спонсорської підтримки співака Андрія Макаревича. Ця історія мене надихнула і я вирішив ініціювати будівництво козацького корабля у Вінниці. Переконаний, що він приваблюватиме туристів і гостей міста. Користуватимуться його послугами і вінничани».

За попередніми підрахунками будівництво корабля обійдеться інвесторам у 5 мільйонів гривень. Використовувати його планують з туристичною метою. Корабель возитиме туристів річкою Південний Буг. За один раз прийматиме на борт до півсотні пасажирів.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано авторкою