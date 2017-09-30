У журналі ЄС опублікували рішення про торговельні преференції для України

Офіційний журнал Європейського Союзу опублікував рішення про запровадження автономних торговельних преференцій для України терміном дії на 3 роки.

Рішення оприлюднено в Офіційному журналі ЄС.

Рішення набуває чинності 1 жовтня - наступного дня після публікації.

Представники Європейського парламенту підписали рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій 13 вересня.

Учора, 29 вересня, Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом та торговельний представник України - заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Наталія Микольська привітали набуття чинності 1 жовтня автономних торгових преференцій ЄС для України.

Україна зможе безмитно експортувати до ЄС більші обсяги пшениці, кукурудзи, ячменю, вівса та ячмінних крупи та гранул.

Такі торгові преференції також сприятимуть розвитку галузей промисловості, наприклад, нададуть переваги українським виробникам взуття, мінеральних добрив, алюмінієвих виробів та побутової електроніки.

Додаткова лібералізація для експорту ячменю, пшениці та кукурудзи почне застосовуватися з 1 січня 2018 року.