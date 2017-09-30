Українська тенісистка Бондаренко виграла турнір WTA в Ташкенті

Українська тенісистка Катерина Бондаренко після тривалої паузи виграла престижний турнір WTA у Ташкенті.

Про це повідомляє Sport Arena.

Суперницею українки у фіналі стала угорка Тімеа Бабош, котра отримала другий номер посіву.

У першому сеті за рахунку 3:3 Бондаренко зуміла оформити брейк, а в десятому геймі подавала на партію і з другої спроби вийшла вперед.

У другому сеті українська тенісистка стрімко пішла у відрив з двома брейками (3:0), після чого Бабоша взяла гейм на подачі суперниці, але потім знову поступилася (1:4).

Бондаренко заробила матчбол за рахунку 5:3, але не зуміла його реалізувати. Угорка захистила гейм (4:5), а українка в результаті досягла свого, віддавши опонентці тільки очко у вирішальних розіграшах. 6:4, 6:4 – на користь Бондаренко.

Катерина Бондаренко вдруге в кар'єрі і вперше з 2008 року зіграла у фіналі турніру WTA. Цей успіх дозволить Катерині повернутися в топ-100 світового рейтингу і стати 86-ю ракеткою планети, пише видання.

Раніше Бондаренко вийшла у фінал кваліфікації на турнірі WTA Premier "Toray Pan Pacific Open" в Токіо.

Чемпіонство Бондаренко у Ташкенті стало для України вже восьмим у сезоні на турнірах WTA і ATP.