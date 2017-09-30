Український військовий виграв 4 "золота" на Іграх нескорених

28-річний військовослужбовець Міністерства оборони України Павло Будаєвський виборов чотири золоті медалі на змаганнях із плавання під час Ігор нескорених, що проходять у Торонто.

Про це йдеться на сторінці української команди у Фейсбук.

Він виявився найшвидшим у всіх запливах, у яких брав участь - 50 та 100 метрів вільним стилем, а також 50 метрів на спині і 50 метрів брасом.

Будаєвський став найрезультативнішим спортсменом української збірної на Іграх нескорених у 2017 році.

Українські військові спортсмени за тиждень змагань здобули 14 медалей: вісім золотих, три срібні та три бронзові. З них 7 нагород вони вибороли в останній день.