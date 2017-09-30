В Естонії розпочалися спільні з НАТО навчання Sibul-2017

В Естонії в суботу, 30 вересня, стартували навчання воєнізованої громадської організації "Кайтселііт" Sibul-2017. На навчаннях відпрацьовуватимуть навички бойової діяльності за умов конвенціональної війни, передає "Інтерфакс-Україна".

Вченням передували навчальні збори, які почалися 25 вересня. Самі маневри відбуваються на Центральному полігоні Сил оборони поблизу міста Тапа (Tapa) спільно з дислокованою в Естонії бойовою групою НАТО.

Згідно зі сценарієм, бойові й тилові роти Південного округу "Кайтселііта" будуть вести оборонні бої проти піхотних підрозділів, підтримуваних бойовою групою НАТО, які йдуть у наступ.

Як розповів командир дружини міста Тарту, керівник навчань підполковник Калле Кехлер (Kalle Kohler), на навчаннях буде підбито підсумки трирічного циклу навчання дружин Південної Естонії та проведено підготовку штабів і частин до майбутніх великих маневрів Сил оборони Siil-2018.

"Участь у навчаннях союзників надає кайтселійтчикам чудову можливість відпрацьовувати взаємодію з бойовими частинами НАТО, які базуються в Естонії", - сказав Кехлер.

Навчання завершаться 1 жовтня.