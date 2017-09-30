В Естонії стартували спільні з НАТО військові навчання

В Естонії в суботу, 30 вересня, стартували навчання воєнізованої добровольчої організації Кайтселііт Sibul-2017.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На навчаннях відпрацьовуватимуться навички бойової діяльності в умовах конвенційної війни, повідомили в прес-службі Кайтселііта.

Маневри проходять на Центральному полігоні Сил оборони поблизу міста Тапа (Tapa) спільно з дислокованою в Естонії бойовою групою НАТО.

Бойові і тилові роти Південного округу Кайтселііта будуть вести оборонні бої проти наступаючих на них піхотних підрозділів, підтримуваних бойовою групою НАТО.

Як розповів командир дружини міста Тарту, керівник навчань підполковник Калле Кехлер (Kalle Kohler), на навчаннях будуть підведені підсумки трирічного циклу навчання дружин Південної Естонії і проведена підготовка штабів і частин до майбутніх великих маневрів Сил оборони Siil-2018.

"Участь у навчаннях союзникам надає прекрасну можливість відпрацьовувати взаємодію з бойовими частинами НАТО, що базуються в Естонії", - сказав Кьохлер.

Навчання завершаться 1 жовтня.