В Україні створять Вищий суд з питань інтелектуальної власності

30 вересня, 2017 - 14:14
Президент України Петро Порошенко підписав указ №299 "Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності".
Про це повідомляє прес-центр глави держави.
Відповідно до підпункту 6 пункту 161 і розділу XV "Перехідні положення" Конституції України, статті 19, пунктів 15, 40 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів", президент постановив утворити Вищий суд з питань інтелектуальної власності з місцезнаходженням у місті Києві.
Кабінет міністрів зобов’язали забезпечити фінансування заходів, пов'язаних із реалізацією цього указу.
Документ набирає чинності з дня його опублікування.