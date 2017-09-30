В Україні створять Вищий суд з питань інтелектуальної власності

Президент України Петро Порошенко підписав указ №299 "Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності".

Про це повідомляє прес-центр глави держави.

Відповідно до підпункту 6 пункту 161 і розділу XV "Перехідні положення" Конституції України, статті 19, пунктів 15, 40 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів", президент постановив утворити Вищий суд з питань інтелектуальної власності з місцезнаходженням у місті Києві.

Кабінет міністрів зобов’язали забезпечити фінансування заходів, пов'язаних із реалізацією цього указу.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.