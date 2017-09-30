Збірна України завершила змагання на Іграх Нескорених з 14 медалями

Українська збірна завоювала 14 медалей на міжнародних змаганнях військових "Ігри Нескорених", які проходили в Торонто.

Про це йдеться на сторінці української команди у Фейсбук.

"Учора наша збірна завершила змагання у перших для українських військових Іграх Нескорених. І завершила просто фантастично вдало - 14 медалей (8 золота, 3 срібла та 3 бронзи)! Враховуючи, що наша команда - одна з найменших - лише 15 людей основного складу, то хочеться вірити, що команда InvictusGamesTeamUkraine переконала увесь світ, що наші військові - сильні духом та тілом і ніколи не піддаються ні ворогам, ні життєвим обставинам! ", - йдеться у повідомленні.

Учора 28-річний військовослужбовець Міністерства оборони України Павло Будаєвський виборов чотири золоті медалі на змаганнях із плавання під час Ігор нескорених.

"Перед стартом Ігор Нескорених, ми запитали в кожного члена команди, чому він бере участь у InvictusGamesTeamUkraine і майже кожен відповів, що по-перше хоче довести усім, що українські ветерани — люди великої сили та волі, по-друге - надихнути поранених побратимів не коритися життєвим обставинам. Так от, нам здається, що обидві цілі виконано на 100%!", - твердить українська команда.