Активісти у Львові вимагали захистити права тварин

Сьогодні, 30 вересня, Львів приєднався до загальноукраїнського Маршу за права тварин. Організатором заходу виступила зоозахисна громадська організація "UAnimals".

Понад пів тисячі людей зібралися біля Оперного театру звідки стартував марш. Багато із них прийшло на захід із своїми домашніми улюбленцями, зокрема собаками та котами. Щоправда, двоє учасників маршу принесли своїх фреток (одомашнених тхорів).

Варто зазначити, що у Марші за права тварин було багато дітей, які теж несли плакати та скандували гасла: "Я за цирк без тварин!", "Україна не шкуродерня!", "Тварини - не розвага!", "Хутро криваве жлобство!", "Stop жорстокість!" тощо. Крім того активісти розповідали про правильне поводження із тваринами у місті.

"Дуже часто люди замуровують на зиму у місті підвали та горища. Це категорично заборонено робити. Адже коти є частиною екосистеми міста і саме в цих місцях найчастіше безпритульні тварини гріються у холодну пору року. Крім того не можна зменшувати популяцію безпритульних тварин вбиваючи їх. Для цього існує стерилізація", - розповіла одна із активісток.

Крім того на площі Ринок, де закінчився марш, активісти виступили із ініціативою побудувати у місті великий муніципальний притулок. Такі притулки є у багатьох європейських містах і свідчать про гуманність та свідомість суспільства.

Загалом зоозахисники озвучили вісім вимог, які висунили до влади на цій загальноукраїнській акції. Це - заборонити використовувати тварин у цирках та дельфінаріях; заборонити хутряні ферми й притравочні станції; заборонити контактні зоопарки; відмовитися від використання живих тварин при експериментах; розвивати реабілітаційні центри для тварин; створити зоополіцію,аби в Україні була дієва система покарання за жорстоке поводження із тваринами; регулювати чисельність тварин лише гуманними способами; внести диких тварин, що знаходяться на межі вимирання, до Червоної Книги.

Учасники львівської акції зібрали підписи під цими вимогами і передадуть їх до Києва.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора