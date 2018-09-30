Британія надішле військових до Норвегії, щоб стримувати Росію

2019 року Велика Британія перекине 800 військовослужбовців на нову військову базу на півночі Норвегії.

Про це заявив британський міністр оборони Гевін Вільямсон в інтерв'ю The Telegraph, передає ЄП.

Цей крок Лондон робить у рамках "стратегії оборони Арктики" від російської загрози.

Таким чином Лондон відреагує на активність Москви в арктичному регіоні, яка зросла останніми роками.

Зокрема, Вільямсон вказав, що Росія відновила роботу над військовими базами, що залишилися з часів СРСР і збільшила активність підводних човнів в регіоні до рівня, близького до того, який був за часів "холодної війни". У зв'язку з цим британська влада бачить необхідність продемонструвати свою присутність в Арктиці і захищати свої інтереси в цьому регіоні, зазначив глава Міноборони Великої Британії.

Крім британців на новій військовій базі розмістяться військовослужбовці Норвегії, США та Нідерландів, сказав Вільямсон. У жовтні й листопаді будуть проведені найбільші з часів "холодної війни" військові навчання НАТО.

У них братимуть участь 40 тисяч солдатів і офіцерів з 30 країн Альянсу і їхніх партнерів, а також 130 літаків, 70 кораблів і понад 10 тисяч транспортних засобів. Під час маневрів буде відпрацьовуватися сценарій вторгнення біля берегів Норвегії.

Арктика охоплює центральну частину Північного Льодовитого океану, його регіональні моря, такі як Баренцове, Карське і Чукотське, а також території Канади, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Російської Федерації, Швеції та США.

Навесні 2017 року Міноборони РФ повідомляло, що відновлює мережу полярних аеродромів в Арктиці і добудовує військові містечка. Москва також заявила про намір розгорнути в Арктиці дві нові зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф". У 2016 році завершилося будівництво великої військової бази "Арктичний трилисник" на Землі Франца-Йосипа.