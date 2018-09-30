День в ООС: Бойовики 6 разів порушили “тишу”

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами, противник не застосовував.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

“Вдень ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районі населених пунктів Катеринівка, Піски, Павлопіль, Гнутове та Лебединське”, - йдеться у повідомленні.

У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл.

У ході бойових дій втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Ситуація у районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.