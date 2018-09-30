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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

Десятки тисяч жінок у Бразилії протестують проти ультраправого кандидата у президенти

30 вересня, 2018 - 15:34

У Бразилії десятки тисяч жінок вийшли на акції протесту проти кандидата у президенти Жаїра Болсонару. Про це повідомляє BBC.

"Десятки тисяч жінок вийшли на вулиці Бразилії на акцію протесту проти ультраправого кандидата у президенти Жаїра Болсонару", - йдеться у повідомленні.

Вони тримали плакати з написом "Не він" й скандувала відповідні гасла.

Як зазначає BBC, постать Болсонару, якого дехто порівнює з президентом США Дональдом Трампом, є дуже контроверсійною. Зокрема, раніше він заявив члену бразильського Конгресу, що вона не варта того, аби її зґвалтували, а гомосексуалізм порівнював із педофілією.

Водночас Болсонару має широку підтримку з боку християнських євангелістів за тверду позицію проти абортів.

Перший тур президентських виборів у Бразилії відбудеться 7 жовтня.

Як повідомлялося, 7 вересня головний кандидат від опозиції на посаду президента Бразилії Жаїр Болсонару зазнав ножового нападу. Нападника, 40-річного Аделіо Біспо де Олівейра, затримано; з'ясувалося, що він має проблеми з психікою.

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