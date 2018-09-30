Facebook можуть оштрафувати на $1,62 млрд через злам акаунтів

Компанію Facebook можуть оштрафувати на 1,62 мільярда доларів США через те, що хакери змогли отримати доступ до 50 мільйонів акаунтів. Про це повідомляє Daily Mail.

"Facebook можуть оштрафувати на суму до 1,25 мільярда фунтів стерлінгів (1,62 мільярда доларів США - ред.) через злам приблизно 50 мільйонів акаунтів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хакери змогли отримати доступ до даних акаунтів у соцмережі через опцію, яка дозволяє користувачам побачити свій профіль так, як його бачать інші користувачі.

Згідно з новим законодавством Європейського Союзу щодо даних компанії, які його порушують, муситимуть сплатити до чотирьох відсотків від загальної суми своїх прибутків. Торік Facebook отримала 31,2 мільярда фунтів стерлінгів (40 мільярдів доларів США) прибутку.

Раніше, 28 вересня, компанія Facebook повідомила про атаку хакерів, які скористалися вразливістю в коді соціальної мережі і отримали доступ до приблизно 50 млн акаунтів. Facebook виявила вразливість у четвер і звернулася до поліції.