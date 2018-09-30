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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

ФРН різко скоротила експорт зброї до Туреччини

30 вересня, 2018 - 17:00
Фото Reuters

Обсяг експортних поставок озброєнь з Німеччини до Туреччини з моменту формування нового уряду ФРН в березні 2018 року різко скоротився.

Про це пише Neue Westfalische.

З 14 березня до теперішнього часу видано лише 16 дозволів на поставки озброєнь до Туреччини на загальну суму 916 902 євро. З 1 січня по 13 березня 2018 го було видано 34 подібних дозволів на 9,7 млн ​​євро. А за весь 2017 рік було укладено 138 угод, які принесли Берліну 34,2 млн євро.

У 2016 році Туреччина як партнер ФРН по НАТО входила до двадцятки основних країн-імпортерів німецьких озброєнь.

Відносини між Берліном та Анкарою погіршилися через затримання німецьких громадян в Туреччині.

Торік президент Ердоган звинуватив Німеччину у "нацистських практиках", після того, як кільком турецьким міністрам Берлін заборонив проводити мітинги в країні.

Різкий спад, ймовірно, також пов'язаний з підозрами, що турецька розвідка постачає зброю бойовикам-ісламістам, які воюють проти уряду Башара Асада і курдів.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
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