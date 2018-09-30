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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

Глава МЗС Латвії переконаний, що Україна незабаром поверне окупований Крим

30 вересня, 2018 - 13:30

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс переконаний, що незаконно анексований Росією Крим незабаром повернеться під контроль України.

На цьому він наголосив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Укрінформ.

“Я впевнений, що одного дня міжнародне право й справедливість візьмуть гору й територіальна цілісність України та інших партнерів ЄС за програмою “Східне партнерство” будуть відновлені”, - сказав Рінкевичс.

Він додав, що Латвія разом із міжнародною спільнотою підтримуватиме політику невизнання незаконної анексії Криму.

“Територіальна цілісність і суверенітет, як зазначено у завданнях та принципах Статуту ООН, мають дотримуватися усіма. Російська Федерація мусить припинити свою агресію проти України”, - наголосив глава МЗС Латвії.

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