Глава МЗС Латвії переконаний, що Україна незабаром поверне окупований Крим

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс переконаний, що незаконно анексований Росією Крим незабаром повернеться під контроль України.

На цьому він наголосив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Укрінформ.

“Я впевнений, що одного дня міжнародне право й справедливість візьмуть гору й територіальна цілісність України та інших партнерів ЄС за програмою “Східне партнерство” будуть відновлені”, - сказав Рінкевичс.

Він додав, що Латвія разом із міжнародною спільнотою підтримуватиме політику невизнання незаконної анексії Криму.

“Територіальна цілісність і суверенітет, як зазначено у завданнях та принципах Статуту ООН, мають дотримуватися усіма. Російська Федерація мусить припинити свою агресію проти України”, - наголосив глава МЗС Латвії.