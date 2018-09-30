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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

Глава МЗС Сирії зажадав вивести з країни військові загони США, Туреччини і Франції

30 вересня, 2018 - 09:54
Фото Reuters

Виступаючи на дебатах в ООН міністр закордонних справ і віце-прем'єр Сирії Валід Муаллем вимагав негайного виведення з території своєї країни військових сил США, Франції і Туреччини.

Муаллем заявив, що американська армія і солдати з двох інших країн представляють собою "окупаційні війська", з якими будуть "поводитися відповідним чином".

"Вони повинні піти негайно і без будь-яких умов", - сказав сирійський політик.

Муаллем також передбачив швидку перемогу сирійських урядових військ над повстанцями.

"Битва проти тероризму майже закінчена", - зауважив політик.

За його словами, бої будуть зупинені, коли Сирія буде звільнена від терористів і "незаконної закордонної присутності". Уже зараз становище в країні "стабільніше і безпечніше", що може стати умовою для повернення великої кількості біженців.

Джерело: Deutsche-Welle

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