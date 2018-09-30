Кабмін розраховує на 3%-ве зростання економіки у 2019 році, - Гройсман

Поданий урядом вчасно і згідно з вимогами законодавства проект Держбюджету на 2019 рік зберігає пріоритети і програми розвитку, які вже реалізуються. На цьому наголосив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє Урядовий портал.

"Це і дороги, і підтримка фермерів, і наші ініціативи в охороні здоров' я, енергоефективність тощо. Це збалансований бюджет, який дасть країні зростання", – сказав Гройсман.

Він нагадав, що уряд розраховує на зростання економіки наступного року на рівні 3% та інфляцію менше 8%.

"Єдине питання, яке непокоїть, – питання боргу. Це колосальне випробування. І спільно з міжнародними партнерами ми шукаємо м'яке рішення", – зауважив глава уряду.

За даними Кабміну, уряд серед іншого закладає у проект Держбюджету видатки на безпеку і оборону понад 209 млрд грн, загальні видатки на освіту – 242,1 млрд грн, видатки на будівництво та реконструкцію доріг – 56 млрд грн.