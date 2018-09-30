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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

Кількість жертв внаслідок землетрусу в Індонезії зросла до 420

30 вересня, 2018 - 11:56
Фото Reuters

Кількість жертв внаслідок землетрусу на індонезійському острові Сулавесі зросла до 420 людей. Про це заявили в Національному управлінні по ліквідації стихійних лих, передає індонезійський портал Kompas.

У виданні зазначають, що всі загиблі є жителями міста Палу.

Також надходять повідомлення про збитки від стихії з інших міст, але про жертви не повідомлялося. Поки що не оцінена ступінь шкоди від стихії.

Також в Національному управлінні розповіли, що 10 тис. осіб було направлено до 50 пунктів тимчасового розміщення. У відомстві повідомляють, що людям надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, що землетрус магнітудою 7 балів також сталося в Індонезії раніше, 5 серпня, його епіцентр знаходився в 18 кілометрах на північний схід від району Ломбок на глибині 15 кілометрів. Тоді загинуло більше 400 людей.

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