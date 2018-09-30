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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

Маск погодився сплатити штраф та покинути посаду голови ради директорів компанії Tesla

30 вересня, 2018 - 10:34
Фото Reuters

Засновник компанії Tesla Ілон Маск погодився сплатити штраф в розмірі 20 мільйонів доларів та покинути посаду голови ради директорів компанії через вимогу комітету з цінних паперів і бірж США, повідомляє The Washington Post.

Також компанія Tesla виплатить додатково 20 млн долларів штрафу і погодиться додати у свою раду двох незалежних директорів.

Маск піде у відставку як голова ради директорів протягом 45 днів і буде відсторонений від цієї посади протягом трьох років.

Нагадаємо, 7 серпня в своєму Twitter Ілон Маск повідомив, що розглядає можливість викупу акцій Tesla по 420 доларів за акцію і додав, що "фінансування забезпечено". Шестеро членів ради директорів заявили, що пропозиція Маска буде вивчена.

Група акціонерів Tesla подали на засновника компанії Ілона Маска у федеральний суд Сан-Франциско. Вони стверджують, що зазнали втрат через висловлювань Маска в Twitter про можливості перетворення Tesla в приватну компанію

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