На Полтавщині встановили сучасне стоматологічне обладнання

У Гряківській амбулаторії загальної практики сімейної медицини Чутівського району Полтавщини пацієнтів відтепер лікують на новій сучасній стоматологічній установці.

Її місцеві медики отримали за сприяння народного депутата України, екс-комбата добровольчого батальйону Артема Вітка, передає misto-tv.

Досі у Гряковому зуби лікували на обладнанні 80-х років минулого століття, яке вже давно морально застаріло. Це створювало неабиякі незручності як для пацієнтів, так і для самих лікарів.

“Деякі маніпуляції робив навіть вручну, приміром, зняття зубного каменю. Тих, хто сідав у крісло, відверто просив трішки потерпіти. Зараз же працювати стало значно легше. Хворі частіше звертаються. Коли дізнався, що Артем Вітко згодився допомогти нам – відразу повірив йому. Такі люди не дають порожніх обіцянок. Він – офіцер, командир добровольчого батальйону. Близький мені по духу, адже і самому доводилося тричі їздити лікарем-волонтером у зону АТО”, – поділився своїми враженнями місцевий стоматолог Владислав Піценко.

За інформацією завідуючої Гряківською амбулаторією загальної практики сімейної медицини Тетяни Піценко, лікарняний заклад обслуговує майже півтори тисячі чоловік із чотирьох навколишніх сіл двох сільських рад Чутівського району.

“Таку установку держава нам би не скоро виділила, тому дуже вдячні народному депутату Артему Вітку. Транспортне сполучення у нас погане – автобус до райцентру їздить тільки двічі на тиждень. Тож роботи у місцевих медиків вдосталь. Зараз в амбулаторії проводимо ремонт. Думаю, невдовзі, дійде черга і до кабінету, де стоїть нове обладнання. Тож і далі підніматимемо медицину на селі”, – розповіла головний лікар.

Найбільше захоплення від появи в невеликому селі сучасної стоматологічної установки висловили безпосередні пацієнти.

“Зуби болять не за графіком. До стоматолога тепер не страшно йти. І, дай Боже, щоб побільше було таких людей, як наш стоматолог та Артем Вітко. Адже депутати зазвичай приїжджають тільки перед виборами – агітувати. Приємно, що Артем Леонідович не забуває сільських жителів”, – розповів журналістам мешканець с. Грякове Олександр Мосєйко.

Сам народний депутат пообіцяв лікарям Грякового та їхнім пацієнтам і надалі опікуватися сільською медициною та її технічним і матеріальним забезпеченням.

“Під час депутатських канікул я не їздив відпочивати, а зустрічався з людьми. Чим міг – намагався допомагати їм. Взагалі вважаю, що підтримувати сільську медицину – наш обов’язок”, – поділився своїми думками з медиками Полтавщини нардеп Артем Вітко.