Польща закликала посилити військову присутність НАТО у країні через загрозу з боку РФ

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак на засіданні Військового комітету НАТО у Варшаві заявив про необхідність посилити військову присутність партнерів. Засідання Військового комітету НАТО - це зустріч командувачів Північноатлантичного альянсу високого рангу і представників всіх 29 країн, що належать до нього, повідомляє Польське радіо.

На саміті у Варшаві два роки тому вирішено розмістити в Польщі та країнах Балтії додаткові сили Альянсу через загрозу з боку Росії. Кілька днів тому президент Польщі Дуда офіційно попросив також президента США Дональда Трампа розмістити на території Польщі постійну американську базу.

На нинішній зустрічі військових командувачів НАТО у Варшаві міністр національної оборони Маріуш Блащак закликав направити до Польщі більше солдатів Альянсу, проте не визначив, чи йдеться про військових зі США, чи з інших країн НАТО: "Ми вбачаємо можливість збільшення присутності сил наших союзників на східному фланзі. Це збільшувало б вірогідність та ефективність місії відлякування та оборони НАТО і було б її інтегральною частиною. Тішить те, що наш американський союзник розглядає доцільність і, можливо, характер такої присутності в Польщі. Ми віримо, що остаточні рішення служитимуть безпеці не лише цього регіону, а й всього Альянсу".

Зараз США розглядають, чи розміщення в Польщі постійної бази було б виправданим для американської сторони. Результати цього дослідження очікуються навесні наступного року.

Два роки тому до Польщі прибуло понад тисячу солдатів Альянсу, переважно це американці. Подібні сили з інших країн розміщено в Литві, Латвії та Естонії. Після російської анексії Криму і розгортання конфлікту на сході України НАТО розірвало більшість форм співпраці з Росією. Створено також сили швидкого реагування. Триває опрацювання нової командної структури НАТО, що була б більше пристосованою до вирішення сучасних викликів, включно з гібридними та терористичними загрозами.