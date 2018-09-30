Президент Сербії виступив на тему ситуації в Косово та Метохії

Президент Сербії Александар Вучич о 21:00 в суботу, 29 вересня 2018 року, виступив на тему ситуації в Косово та Метохії. Його спілкування з пресою тривало майже 50 хв. й охоплювало як оцінку подій на гірському озері Газіводе, так і подальшу можливу реакцію Белграда на дії косоварів. Основні думки з виступу Вучича наводить сербський портал Novosti online.

За його словами, владою Приштини вже втретє з початку цього року "абсолютно неадекватно" підривається мир.

На думку Вучича, всупереч Брюссельській угоді під виглядом "прогулянки" й "кави" відбувалася провокація, коли "намагалися отримати відповідь від Сербії", а потім "повернулися так, ніби нічого не сталося".

"Крім того, вони (організатори й учасники подій на Газіводе, - ред.) мають підтримку з боку деяких членів міжнародного співтовариства", - додав він.

Хашим Тачі, зазначив президент Сербії, чомусь вирішив попити кави у супроводі вояків з гвинтівками.

Також політик прокоментував заяву керівника частково визнаної у світі Республіки Косово про водосховище Газіводе, як про "чудо Боже":

"Він (Тачі - ред.) сказав, що він насолоджувався красою, яка є подарунком від Бога, але ви повинні знати, що озеро є штучним, що краса та створена не Богом, а людиною, і що людина була сербом, тому що це штучне озеро зробили серби".

Як зазначив Вучич, у операції узяли участь 110-130 спецназівців з Косова, всі вони були озброєні автоматичною зброєю. Вони зачистили всі прилеглі шляхи, без причини жорстоко скрутивши 4-х людей.

"Підрозділи, які вдерлися на північ, були етнічно чисто албанськими. У цьому бандитському нападі 100% членів Сил безпеки Косова (серб. ROSU) були албанцями. Порушено Угоду про свободу пересування. Порушено резолюцію 12/44, про яку ані хтось із них, ані їхні західні союзники вже давно не знають", - сказав Вучич.

Він наголосив, що армія Косова має право в'їзду на територію переважно населеного сербами північного Косова лише у 2-х випадках:

"Це схвалення НАТО та повна згода місцевої сербської громади. Ці умови не є альтернативними, вони є однаково обов'язковими! Ніхто не питав сербів і не поінформував їх!", - обурився сербський президент.

"Сьогодні було показано, що наші люди не можуть покладатися ні на кого, крім себе і Сербської держави", - додав він.

Вучич зазначив, що обговорить суботні події під час своєї зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, котра матиме місце в Москві протягом кількох найближчих днів. Сторони зустрінуться, аби обговорити всі важливі для Сербії питання. При цьому пріоритет матиме ситуація в Косово і Метохії.

Він додав, що протягом суботи про все, що відбувалося, інформувався російський посол, а також посол США та представники інших держав Заходу.

Відповідаючи на питання, чи Путіна слід просити "допомогти російським військом" (серб. pomoć ruske vojske), як у Сирії, Вучич сказав, що він сподівається, що Сербія буде "мирною країною, процвітаючою економікою, країною майбутнього, а не перетвориться на пекло".

"Мені б не хотілося, щоб на нашій території відбувалися великі військові сутички, і тому я зроблю все можливе, щоб зберегти мир", - підкреслив він.

Вучич наголосив, що йдеться лише про дипломатичну підтримку з боку Росії на "всіх міжнародних форумах".

Рішення ж про зниження боєготовності збройних сил Сербії прийматиметься ним виключно після ретельної оцінки ситуації і за погодженням з начальником Генерального штабу Війська Сербії, заявив Вучич.

"Коли я прийму рішення про зниження ступеня бойової готовності армії, сербське населення буде проінформовано. Це суверенне право президента республіки", - повідомив Вучич журналістам.

"Ми нікому не загрожуємо, і сьогодні ми бачимо, наскільки армія може бути стримуючим фактором у запобіганні будь-якому конфлікту", - підсумував президент Вучіч.

Окрім того, президент Сербії закликав косовських сербів зберігати спокій, і попросив сербів з Зубина Потоку та Косовської Митровиці розібрати барикади, повернутися до своїх домівок й "поводитися гідно, серйозно і відповідально".

"Я не закликаю до об'єднання сербів проти албанців, але слід об'єднатися в дотриманні прав і справедливості для нашого народу, щоб об'єднатися в боротьбі за правду, а не проти когось", - сказав він.