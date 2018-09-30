Референдум у Македонії закінчився, явка занадто низька

У Македонії закрилися дільниці для голосування на референдумі про нову назву країни: ймовірно, його буде визнано таким, що не відбувся.

Для визнання референдуму необхідна участь принаймні 50% зареєстрованих виборців, а за даними щодо явки на час за півгодини до закриття дільниць, які оприлюднила Державна виборча комісія, участь у голосуванні взяли лише 34,74% виборців, пише "Радіо Свобода".

Референдум має статус консультативного. На голосування виносили питання: "Ви підтримуєте членство в ЄС і НАТО, приймаючи Договір між Республікою Македонією і Грецькою Республікою?". Договір передбачає зміну назви держави на Північну Македонію, після чого Греція обіцяє розблокувати вже давно підготований вступ країни в НАТО і переговори про її вступ до ЄС.

Щоб договір набув чинності, незалежно від результатів референдуму, парламент Македонії має внести зміну до Конституції країни про її назву принаймні двома третинами голосів законодавців.

Раніше повідомлялося про те, що референдум в Македонії під загрозою зриву.