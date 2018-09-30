Референдум в Македонії під загрозою зриву

Явка на референдумі щодо зміни назви Македонії склала 22,56% на 15:00 неділі.

Про це повідомляє "Радио Слободна Европа".

Голосування відбувається мирно і без проблем, за винятком кількох незначних інцидентів. Спостерігачі зазначають, що поки явка істотно нижча, ніж на недавніх парламентських виборах, і подолання необхідної позначки під загрозою.

На голосування винесли запитання: "Чи виступаєте ви за членство в Євросоюзі і НАТО, приймаючи угоду між Республікою Македонією та Грецькою Республікою?"

У рамках підписаної угоди з Грецією Македонія погодилася змінити свою назву на Республіку Північна Македонія, в той час як Греція погодилася зняти своє давнє вето щодо інтеграції Македонії в НАТО і ЄС.

Греків не влаштовує назва Республіка Македонія, оскільки, вона відповідає назві грецької області Македонія.

Для того, щоб результати референдуму мали силу, необхідно, щоб вибірка виборців перевищила 50%.

Підтримка угоди на референдумі дасть зелене світло для депутатів, щоб змінити конституцію Македонії, і таким чином забезпечити застосування нового імені.

Якщо це станеться, Македонія може очікувати запрошення приєднатися до НАТО вже наступного року. Вона також сподівається розпочати довгострокові переговори щодо вступу до ЄС наступного літа.