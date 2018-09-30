США можуть організувати морську блокаду Росія, - міністр

Сполучені Штати можуть організувати морську блокаду Росії, щоб "не допустити її контролю над енергопостачанням до країн Близького Сходу, як це зараз відбувається в Європі".

Про це заявив міністр внутрішніх справ США Раян Зінке, пише Washington Examiner.

"У США з нашим флотом є така здатність стежити за тим, щоб морські шляхи були відкриті і, якщо необхідно, блокувати їх, щоб переконатися, що їхня (російська) енергія не виходить на ринок", - сказав міністр.

За словами Зінке, сланцевий газ США може дати багатьом країнам енергетичну незалежність від Москви, а російська економіка залежить від здатності продавати енергоносії.

"Росія використовує один і той же підхід. Я вважаю, що причина, чому вони перебувають на Близькому Сході, полягає в тому, що вони хочуть заправляти енергоресурсами там так само, як і в Східній Європі", - каже міністр.

Зінкеї пояснює, що існує "військовий варіант, якого я б вважав за краще уникнути, але є і економічний варіант", який Вашингтон може застосувати до Ірану і Росії.

"Ми можемо це зробити, тому що Сполучені Штати є найбільшим виробником нафти і газу", - додав міністр.