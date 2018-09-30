США пригрозили РФ морською блокадою

Американський флот може влаштувати морську блокаду російським суднам, які постачають енергоносії на Близький Схід. Про це заявив міністр внутрішніх справ США Райан Зінке, передає Washington Examiner.

За його словами, причиною присутності Москви в близькосхідному регіоні є саме продаж нафти, від якої залежить економіка Росії.

Зінке підкреслив, що можливості флоту США дозволяють блокувати морські шляхи, щоб Росія не контролювала на Близькому Сході ринок енергоносіїв так, як вона контролює його в Європі.

Нагадаємо: упродовж останніх трьох місяців активність Росії в Азовському морі значно зросла. Росіяни не дозволяють торговим судам, що йдуть в українські порти та виходять з них, безперешкодно проходити через Керченську протоку.

Міністерство інфраструктури України розробило комплекс заходів у відповідь на дії Росії. Повідомлялося, що комплекс заходів включає в себе і обмеження пасажирського сполучення з РФ.

Україна також виступає за введення санкцій проти чорноморських портів РФ через блокади Азовського моря.