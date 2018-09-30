Супрун розказала про набір медиків для стажування за кордоном

Ukrainian Medical Students' Association анонсувало набір на стажування для медиків більш як у 40 країнах. Про це в.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала у себе на сторінці у Facebook.

"Сьогодні можливостей для навчання та вдосконалення знань, особливо для медиків, є досить багато. Ось, наприклад, Ukrainian Medical Students' Association нещодавно анонсувало набір на стажування для медиків більш ніж в 40 (!) країнах світу", - зазначила Супрун.

Зокрема, за її словами, участь у стажуванні можуть взяти студенти 3-6 курсів та інтерни 1 року навчання на момент відбору (вересень-жовтень 2018).

Як зазначається на сторінці Ukrainian Medical Students' Association, сажування відбудуться в період з квітня 2019 року до березня 2020 року включно.

Серед країн для стажування у 2019-2010 році: Болгарія, Боснія та Герцеговина, Бразилія, Гана, Греція, Грузія, Естонія, Єгипет, Ізраїль, Індія, Індонезія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Македонія, Мальта, Мексика, Молдова, Німеччина та інші.

В основному наборі на професійні стажування можуть брати участь студенти лише тих університетів, які є SCOPE/SCORE активними, тобто організували хоча б одне стажування для іноземного студента у період з квітня 2018 по березень 2019 року. З переліком університетів можна ознайомитись безпосередньо в анкеті.

Для участі у відборі потрібно заповнити аплікаційну форму до 23.59 20 жовтня 2018 року. Всі заявки, отримані після дедлайну, не будуть розглянуті. Посилання на анкету: https://goo.gl/forms/upM8lEtZrrLbn4Dk1

Перед заповненням форми обов'язково ознайомтесь з вимогами до оформлення документів, які можна знайти за посиланням: https://goo.gl/BgiFFj