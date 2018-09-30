Томос отримає новий глава УПЦ, - Філарет

Томос, тобто указ Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії Українській православній церкві, отримає новий глава УПЦ, якого оберуть на Об'єднавчому соборі.

Про це повідомив Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет в інтерв'ю "5 каналу".

"Глава Української церкви буде обраний на соборі Об'єднуючому, а собор Об'єднуючий буде складатися з архієреїв Київського патріархату – це 41 архієрей, 12 архієреїв Автокефальної церкви, 10 архієреїв Московського патріархату", – пояснив Філарет.

Він додав, що це станеться, тільки-но Константинополь ухвалить рішення про надання Україні автокефалії.