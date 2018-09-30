Біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна.
Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

Томос отримає новий глава УПЦ, - Філарет

30 вересня, 2018 - 22:26
Фото Reuters

Томос, тобто указ Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії Українській православній церкві, отримає новий глава УПЦ, якого оберуть на Об'єднавчому соборі.

Про це повідомив Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет в інтерв'ю "5 каналу".

"Глава Української церкви буде обраний на соборі Об'єднуючому, а собор Об'єднуючий буде складатися з архієреїв Київського патріархату – це 41 архієрей, 12 архієреїв Автокефальної церкви, 10 архієреїв Московського патріархату", – пояснив Філарет.

Він додав, що це станеться, тільки-но Константинополь ухвалить рішення про надання Україні автокефалії.

Більше новин

Під час шахової Олімпіади Анна Музичук отримала нагороду найкращої шахістки
У Бразилії жінки вийшли на акцію проти політика-сексиста
Референдум у Македонії закінчився, явка занадто низька
На Донеччині відкрили телевежу, що забезпечить українське мовлення на окупованих територіях
В Україні визначився володар Суперкубка з баскетболу
Українці заплатили майже 12 млрд військового збору

Новини партнерів

Loading...