У Бразилії жінки вийшли на акцію проти політика-сексиста

Десятки тисяч бразильских жінок взяли участь у мітингах проти Жаїра Болсонару, який є одним з головних претендентів на посаду президента країни
Гаслом протестів стала фраза Ele Nao - "Не він", передає ВВС.
За останніми соціологічними опитуваннями, саме Болсонару має найбільші шанси на те, аби здобути перемогу на майбутніх президентських виборах, які відбудуться вже за тиждень - 7 жовтня.
Болсонару - колишній військовий і відомий своїми крайньоправими поглядами.
Він також неодноразово дозволяв собі сексистські та гомофобні висловлювання, критики звинувачують його в ненависті до жінок.
Якось він звернувся до бразильської жінки-політика і заявив, що вона "не варта навіть того, аби її зґвалтували".
Окрім того, у своїх заявах Болсонару прирівнював гомосексуальність і педофілію.
У самій Бразилії Болсонару іноді порівнюють з Дональдом Трампом, називаючи його місцевою версією американського президента.
При цьому політик користується широкою підтримкою серед євангельських християн, яким подобаються його позиція щодо заборони абортів.