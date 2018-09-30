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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

У Бразилії жінки вийшли на акцію проти політика-сексиста

30 вересня, 2018 - 22:13
Фото Reuters

Десятки тисяч бразильских жінок взяли участь у мітингах проти Жаїра Болсонару, який є одним з головних претендентів на посаду президента країни

Гаслом протестів стала фраза Ele Nao - "Не він", передає ВВС.

За останніми соціологічними опитуваннями, саме Болсонару має найбільші шанси на те, аби здобути перемогу на майбутніх президентських виборах, які відбудуться вже за тиждень - 7 жовтня.

Болсонару - колишній військовий і відомий своїми крайньоправими поглядами.

Він також неодноразово дозволяв собі сексистські та гомофобні висловлювання, критики звинувачують його в ненависті до жінок.

Якось він звернувся до бразильської жінки-політика і заявив, що вона "не варта навіть того, аби її зґвалтували".

Окрім того, у своїх заявах Болсонару прирівнював гомосексуальність і педофілію.

У самій Бразилії Болсонару іноді порівнюють з Дональдом Трампом, називаючи його місцевою версією американського президента.

При цьому політик користується широкою підтримкою серед євангельських християн, яким подобаються його позиція щодо заборони абортів.

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