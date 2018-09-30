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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

У Британії пообіцяли закрити мережу розвідки РФ в країні

30 вересня, 2018 - 20:25
Фото Reuters

Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант пообіцяв покінчити з мережею російських розвідників.

Про це британський політик заявив, виступаючи перед членами правлячої партії на з’їзді в Бірмінгемі, з посиланням на Reuters передає УНН.

Зокрема за його словами, Велика Британія “збирається закрити мережу в ГРУ”.

“Якщо ви будете намагатися залякувати цю країну, якщо ви застосовуєте хімічну зброю і не бажаєте грати за міжнародними правилами, то ціна, яку ви заплатите, обов’язково буде дуже високою”, - резюмував Хант.

Нагадаємо, що США можуть організувати морську блокаду Росія.

Джерело: УНН

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