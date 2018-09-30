У Британії пообіцяли закрити мережу розвідки РФ в країні

Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант пообіцяв покінчити з мережею російських розвідників.

Про це британський політик заявив, виступаючи перед членами правлячої партії на з’їзді в Бірмінгемі, з посиланням на Reuters передає УНН.

Зокрема за його словами, Велика Британія “збирається закрити мережу в ГРУ”.

“Якщо ви будете намагатися залякувати цю країну, якщо ви застосовуєте хімічну зброю і не бажаєте грати за міжнародними правилами, то ціна, яку ви заплатите, обов’язково буде дуже високою”, - резюмував Хант.

Нагадаємо, що США можуть організувати морську блокаду Росія.