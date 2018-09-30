У Канаді військовим дозволили носити бороди

Міністерство оборони Канади видало наказ, який офіційно дозволяє військовослужбовцям носити бороди, повідомляє CBC.

Так, законопроект містить чіткі інструкції по догляду за бородою. Водночас військовим можуть наказати поголитися "з міркувань безпеки".

Зазначено, що борода військового не може бути довшою 2 сантиметрів, також вона має бути акуратно підстриженою, а шия і вилиці — виголені.

Службовці Військово-морського флоту отримають дозвіл носити бороду лише на суші: перед виходом військових змусять поголитися.

Очікується, що нововведення покликане дати військовим більше свободи при виборі зовнішнього вигляду, що "підвищить моральний дух в армії і приверне більше канадців на службу".

Зазначимо, що заборона носити бороду діяла у канадській армії з часів Другої світової війни. Керівництво Збройних сил Канади вважало, що борода створює додаткову небезпеку для військовослужбовців.