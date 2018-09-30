У Китаї з'явився перший у світі літаючий скутер

Житель Китаю Делі Жао продемонстрував роботу першого в світі літаючого скутера, піднявшись на ньому в повітря – роботу над ним винахідник почав у 2017 році.

За останні два роки він протестував апарат більше 1500 разів, передає rubryka.com.

Апарат, який нагадує гігантський квадрокоптер, здатний витримати навантаження до 220 кілограмів і розвинути швидкість до 70 кілометрів на годину.

Зараз, після вдалого запуску і польоту з пілотом, винахідник збирається отримати сертифікат і почати виробництво скутерів для продажу.