У Македонії стартував референдум щодо перейменування країни

У Македонії почалося голосування на референдумі - виборці повинні вирішити, чи підтримувати історичну угоду, яка б розблоковувала зупинений шлях країни до членства в ЄС та НАТО. Про це пише ЄП з посиланням на Balkan Insight.

У країні відкрили 3480 виборчих дільниць, у яких приблизно 1,8 млн виборців матимуть право проголосувати.

На голосування буде винесено питання: "Чи виступаєте ви за членство в Євросоюзі і НАТО, приймаючи угоду між Республікою Македонією та Грецькою Республікою?"

У рамках підписаної угоди з Грецією Македонія погодилася змінити свою назву на Республіку Північна Македонія, в той час як Греція погодилася зняти своє давнє вето щодо інтеграції Македонії в НАТО і ЄС.

Греків не влаштовує назва Республіка Македонія, оскільки, вона відповідає назві грецької області Македонія.

Для того, щоб результати референдуму мали силу, необхідно, щоб вибірка виборців перевищила 50%, саме тому противники перейменування мають намір бойкотувати голосування. Зокрема, за бойкот виступає опозиційна партія "Об'єднана Македонія".

Підтримка угоди на референдумі дасть зелене світло для депутатів, щоб змінити конституцію Македонії, і таким чином забезпечити застосування нового імені.

Якщо це станеться, Македонія може очікувати запрошення приєднатися до НАТО вже наступного року. Вона також сподівається розпочати довгострокові переговори щодо вступу до ЄС наступного літа.