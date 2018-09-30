У Вінниці розробили безкоштовний посібник з інформаційної безпеки для волонтерських і ветеранських організацій

За підсумками проекту «Слово-зброя», який ініціювала громадська організація «А-Веста», у світ вийшов посібник, присвячений поширенню знань з медіаграмотності та інформаційної безпеки серед ветеранів та волонтерів. Книга на сто сторінок дає відповіді на головні питання: що таке гібридна війна, як відрізнити факт від фейку, як вберегтися від провокацій у віртуальному та реальному світі та як захиститися від кібератаки і навчитися створювати стійкі паролі. Як каже координатор проекту Лариса Полулях, книга вийшла тиражем у три тисячі примірників. Вони безкоштовно розповсюджуються серед ветеранських і волонтерських організацій.

«Проект «Слово – Зброя» реалізується у Вінниці з листопада 2017 року. Але наша організація працює більше десяти років у сфері правозахисту. З початком війни створилася потужна волонтерська група і скажемо саме під час волонтерської діяльності ми виявили страшенні загрози не тільки серед вояків, а звичайних людей, які проживають в Україні в час гібридної війни, – визнає Лариса Полулях. – Хтось колись напише про неї величезні книжки. Але наше задання сьогодні убезпечити людей від її впливів. Окрім запланованих тренінгів, проект пішов трохи далі. І ми почали працювати з діючими військовими, у військкоматами, з працівниками які працюють у сфері безпеки, робили дослідження. І зрештою логічним завершенням нашої роботи став презентований посібник з інформаційної безпеки».

Одна з авторів книги, викладачка Вінницького національного технічного університету Олеся Войтович каже, що ідея написати книги виникла через те, що чимало волонтерів та активних ветеранів АТО схильні недооцінювати власний вплив на громаду і нехтують найпростішими правилами інформаційної безпеки, оскільки реальна загроза на фронті для них переважає небезпеку інформаційних впливів на суспільство

«Коли постало завдання написати такий підручник, ми хотіли піти класичних шляхом, почати з теорії. Але раптом з’ясували, що у мережі ходить велика кількість міфів і ми розуміли, що треба їх спростувати, – каже Олеся Войтович. – Фактично цей підручник був написаний таким чином, щоб пояснити міфи, які, на жаль, існують у сучасному світі – не тільки в Україні. І дуже багато людей не замислюються над тим, настільки у міфічному світі ми живемо, особливо коли користуємося соціальними мережами. Хто звертає увагу на такі речі, чи підключений наш телефон до wi-fi, bluetooth, GPS-навігатор, а насправді всі ці засоби дозволять не тільки відслідкувати вашу діяльність, але й повністю перехопити керування телефоном».

Як писав «День», у рамках реалізації проекту «Слово – Зброя» передбачалося проведення трьох тренінгових сесії. Перша була присвячена основам медіаграмотності, друга – соціальним мережам, окремим блоком розглядалася інформаційна війна та інформаційна безпека. За результатами роботи сформувалася блогерська група, яка під керівництвом експертів, створила безкоштовний посібник з інформаційної безпеки під час інформаційної війни.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора