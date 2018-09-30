У Японії внаслідок тайфуну постраждали 47 людей

В японських префектурарх Окінава і Кагосіма внаслідок тайфуну "Трамі" постраждалими виявилися 47 людей. Про це повідомляє телеканал NHK.

Деякі з постраждалих отримали поранення через розбиті вікна у будинках, а у Кагосимі чоловік отримав поранення через перекинуту вітром вантажівку.

Також була оголошена евакуація у районах префектури Окінава, включаючи міста Наха, Урасоу, Нішихара, Кадена, а також частина села Хігасі, село Аріокуні і Томоекі.

Була проведена евакуація 28 муніципалітетів. У результаті стихії було знеструмлено 200 тис. будинків.