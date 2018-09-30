Українці у Парижі підтримали Сущенка: Ми боремося за тебе

Представники української громади у Франції, зокрема, у Парижі, висловили солідарність із протиправно ув’язненим російським режимом журналістом Укрінформу Романом Сущенком. Відеозвернення українці у Парижі передали Укрінформу.

«Романе, вітання від Парижа! Ми пам'ятаємо про тебе. Ми боремося за тебе і за кожного з наших політв’язнів у Росії. Дуже віримо, що зовсім скоро ти будеш вільною людиною, і ми зустрічатимемо тебе в аеропорті імені «Шарля де Голя», - сказала учасниця акції Оксана.

Вона наголосила, що українці у Франції чекають на Романа та щиро вважають його мужньою людиною.

«Ми переможемо!», - упевнені українці у Франції.

Оксана додала, що цей запис зроблено на акції, організованої французькими інтелектуалами у центрі Парижа на підтримку Олега Сенцова, Романа Сущенка та усіх інших українських заручників російського режиму.

Нагадаємо, 7 жовтня 2016 року Сущенку пред'явили обвинувачення у «шпигунстві» за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді до 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею». У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст заперечує звинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї вини.

Пізніше захисника Сущенка Марка Фейгіна позбавили статусу адвоката. Він представляє Сущенка лише як громадський захисник.

4 червня Московський міський суд РФ оголосив українському журналісту вирок - 12 років колонії суворого режиму. Скарга на вирок була подана 5 червня, а 12 вересня Верховний суд РФ визнав законним вердикт Московського міського суду. Причому розгляд скарги тривав менше 10 хвилин.

МЗС України висловило протест, вимагаючи від РФ негайного скасування незаконного вироку у справі Сущенка та забезпечити його звільнення й повернення в Україну.

До цих закликів долучилися і міжнародні організації, такі як ЄС, ОБСЄ, Міжнародна та Європейська федерації журналістів (IFJ/EFG) та ін.

Поза сумнівом, справа Романа Сущенка політично вмотивована, а сам український журналіст є політичним в’язнем Кремля, як і десятки інших українців.