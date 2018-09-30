Українці заплатили майже 12 млрд військового збору

Протягом січня-серпня 2018 року до державного бюджету сплачено майже 11,8 млрд гривень військового збору.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

Як наголошується, заплановані показники виконано на 102,3%, бюджет додатково отримав 259,4 млн гривень.

"Цьогорічні показники перевищили відповідний період минулого року на 24,4%, або на 2,3 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

"У серпні 2018 року на обороноздатність української армії платники перерахували 1,5 млрд гривень, що на 5,3%, або на 77,9 млн гривень більше запланованого. Порівняно з серпнем 2017 року надходження військового збору зросли на 24,6%, або на 305,6 млн гривень", - повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, військовий збір було впроваджено в Україні з серпня 2014 року, його ставка становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню.

Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.