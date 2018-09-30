В окупованій Горлівці стався вибух, загинули троє дітей

30 вересня біля міста Горлівка, яке знаходиться на непідконтрольній Україні території Донецької області, стався вибух. За попередніми даними, у результаті трагедії загинули троє дітей шкільного віку, ще одна дитина постраждала.

Про це повідомила Східна правозахисна група на своїй сторінці в Facebook, коментуючи інформацію, що надійшла раніше від так званої влади незаконного збройного формування "ДНР" - там повідомляли, що діти підірвалися на міні в посадці біля одного з блокпостів.

Правозахисники зараз перевіряють цю інформацію - що саме було причиною вибуху і чому його жертвами стали діти.

За даними Східної правозахисної групи, вибух стався близько 11:40 неділі, 30 вересня. Джерела організації повідомили, що троє загиблих були школярами: Коробов Кирило (7 клас, вік не уточнюється), Максименко Андрій (13 років), Бербінов Віталій (8 клас, вік не уточнюється).

Ще одна дитина отримала осколкові поранення м'яких тканин усього тіла - це 10-річний Дмитро Тулуп. Зараз він знаходиться в Горлівській міській лікарні №2.