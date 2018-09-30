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Михайло Грушевський, український історик, громадський та політичний діяч.

В Овручі відбувся День міста і фестиваль картоплі

30 вересня, 2018 - 16:46

Нинішнє покоління  стародавнього Овруча пишається глибокою тисячолітньою історією рідного міста, дбає про його розвиток сьогодні і закладає надійний підмурок на  майбутнє. І щороку наприкінці вересня гуртом відзначають день  народження міста. Нині Овруч це ще й центр об’єднаної територіальної громади, до якої  увійшли і місто, і 16 сільських рад. Тож представники старостинських округів 29 вересня стали активними учасниками святкування Дня міста, а також і фестивалю «Поліська пані картопелька», який теж проходив цієї суботи.

На  площі Свободи відбувалися урочистості з театралізованою програмою, дефіле вишиванок, байк-парадом, парадом молодих мам , святковою ходою підприємств міста та масовим флешмобом. Було чимало цікавинок, таких як гігантських розмірів вишиванка, представлена школярами, рушник єднання, що вишивався в різних куточках Овруччини...   Зі сцени на центральній площі звучали вітання міського голови Івана Коруда,  керівників області, депутатів різних рівнів та  ще багатьох поважних гостей, які завітали на свято. Було  чимало й подарунків, серед яких навіть 200-кілограмовий торт. Жителі міста отримували грамоти й відзнаки за свою сумлінну працю, за мужність під час захисту незалежності нашої держави.

На вулиці Тараса Шевченка розпочався третій фестиваль картоплі під назвою  «Поліська пані Картопелька» . Смакування вишуканими картопляними смаколиками  доповнювалося  різноманітними  конкурсами, театралізованими виступами. Зокрема,   проводили  конкурси: «Картопляні смаколики», «Чудова садиба». На першому- обирали найоригінальніші давні та сучасні страви з картоплі, а на другому – визначали, який старостинський округ чи приватна садиба найкраще прикрашає свої двори та будинки.

У центральному парку міста було розгорнуто експозиції народних умільців «Овруч – місто майстрів», де водночас відбувалися майстер – класи з малювання, вишиванки, паперопластики, різьбярства тощо.   Того дня гості свята могли  побачити й елементи  українського весілля, зокрема, обряд завивання молодої, а також поповнити свої знання про фольк – моду. Музичними подарунками  для овручан і гостей стали виступи місцевих гуртів та столичних виконавців.

Оксана КЛИМЧУК, Житомирська область, фото автора.

Джерело: День

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